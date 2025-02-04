Росія атакувала Ізюм на Харківщині балістикою: є жертви та багато поранених
- Росія завдала удару по Ізюму на Харківщині, внаслідок чого загинуло декілька людей, також є багато поранених.
- Атака відбулася незадовго після оголошення повітряної тривоги, російські війська використовували балістичне озброєння.
Росія продовжує атаки на Україну. Удень 4 лютого у місті Ізюм на Харківщині пролунав вибух.
В області повітряну тривогу оголосили об 11:30. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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В Ізюмі є загиблі
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу у частині областей.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– йшлося у повідомленні.
За 4 хвилини моніторингові канали повідомили про рух ракети у напрямку Ізюма.
Після чого у місті пролунав вибух.
Вранці у ПС також зазначали, що у Харківській області зафіксована активність російських розвідувальних БпЛА. "Можлива робота ППО", – писали там.
Об 11:45 ще один розвідувальний БпЛА помітили над Ізюмом.
Окрім того, північ Харківщини цього ранку росіяни вже атакували КАБами та обстрілювали з РСЗВ.
Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок удару по Ізюму загинуло 4 людини.
Також відомо про 20 поранених, 5 із них – госпіталізували.
Росіяни вдарили по центральній частині міста. На місці працюють всі екстрені служби.