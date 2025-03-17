Вибухи пролунали у Кропивницькому

Кіровоградська область опинилася під атакою "Шахедів" цієї ночі, 17 березня. Вибухи почули в Кропивницькому.

Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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В Кропивницькому пролунали вибухи уночі 17 березня

В Кіровоградській області повітряна тривога триває з вечора 16 березня, з 23:25. Близько 3 ранку стало відомо, що в обласному центрі, місті Кропивницький, пролунали вибухи.

Зазначимо, що о 02:42 у Повітряних силах повідомили, що група ударних дронів-камікадзе ворога рухається на Кіровоградщину та загрожує Кропивницькому.

У цей час загроза була й для низки інших областей, ураховуючи й столичний регіон та сам Київ.

Коментарів від влади щодо ймовірних наслідків повітряної атаки російської армії поки що немає.