23 квітня, 08:01
Вибух пролунав у Кропивницькому
Вранці 23 квітня Росія продовжує атакувати Україну ударними БпЛА типу "Шахед". Через це вибух пролунав у Кропивницькому.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях до відбоїв!
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Що відомо про вибухи у Кропивницькому
О 7:30 з'явилося попередження від Повітряних сили про небезпеку для Кропивницького. Було зафіксовано БпЛА у районі місті.
Уже о 7:56 місцеві мешканці почули вибух.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наразі влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на Кропивницький.