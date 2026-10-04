Вибух пролунав на Одещині: Росія вдарила балістикою

На Одещині пролунали вибух. Росія атакує регіон дронами та ракетами.

Близько 16:34 в Одеському регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Згодом до неї додалася ракетна небезпека. Повітряні сили попередили про ймовірність пусків балістики з півдня.

Що відомо про вибухи на Одещині?

Близько 16:43 в Одесі пролунав вибух. Перед цим військові повідомляли про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку міста.

Також жителів села Маяки, що під Одесою, закликали терміново пройти до укриття.

Крім того, місцеві пабліки писали про вибухи у Чорноморську.

Наразі офіційної інформації про наслідки ворожої атаки немає.

Нагадаємо, що Одеська область постійно перебуває під ворожими ударами. Ворог, зокрема, продовжує бити по портовій інфраструктурі. Напередодні в одному з портів області окупанти поцілили в цивільне вантажне судно. Внаслідок удару загинув моряк, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Зауважимо, що Одеська область часто опиняється під атакою малогабаритних крилатих ракет "Бандероль".

Росіяни почали серійно виробляти цю ракету у липні. Вона може летіти понад 480 кілометрів і розвивати швидкість близько 640 кілометрів за годину. Її запускають з окупованого Криму, зокрема за допомогою вертольотів Мі-28.