Вибухи пролунали у Сумах: "Шахед" завдав шкоди у місті

Сумська область, як і багато інших уночі 25 лютого, перебувала під атакою ударних дронів ворога. Ближче до 4 ранку у Сумах почули вибух.

Про це розповіли у Суспільному, пише 24 Канал. Повітряні сили інформували про загрозу БпЛА у регіоні.

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Що відомо про вибухи в Сумах уночі 25 лютого

Про звуки вибухів, які почули жителі міста Суми, повідомили кореспонденти Суспільного через кілька хвилин після 4 ранку. Повітряна тривога в Сумській області на цей момент тривала вже понад 11 годин – з 16:56 попередньої доби, 24 лютого.

Повітряні сили упродовж ночі неодноразово попереджали про активність ворога на цьому напрямку, зокрема про залітання ударних БпЛА на Сумщину у кілька хвиль.

Останнє повідомлення перед цим оголошувало про наявність безпілотників в області, які рухаються у північно-західному напрямку.

А ближче до 5 ранку міська влада повідомила про приліт біля озера у Сумах. Унаслідок атаки ворога повилітало багато вікон у багатоповерхівці. Є інформація про 1 постраждалого.