Вибухи пролунали у Сумах: "Шахед" завдав шкоди у місті
- У Сумах вночі 25 лютого пролунали вибухи через атаку ударних дронів.
- Повітряна тривога в Сумській області на момент вибухів тривала понад 11 годин.
Сумська область, як і багато інших уночі 25 лютого, перебувала під атакою ударних дронів ворога. Ближче до 4 ранку у Сумах почули вибух.
Про це розповіли у Суспільному, пише 24 Канал. Повітряні сили інформували про загрозу БпЛА у регіоні.
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Що відомо про вибухи в Сумах уночі 25 лютого
Про звуки вибухів, які почули жителі міста Суми, повідомили кореспонденти Суспільного через кілька хвилин після 4 ранку. Повітряна тривога в Сумській області на цей момент тривала вже понад 11 годин – з 16:56 попередньої доби, 24 лютого.
Повітряні сили упродовж ночі неодноразово попереджали про активність ворога на цьому напрямку, зокрема про залітання ударних БпЛА на Сумщину у кілька хвиль.
Останнє повідомлення перед цим оголошувало про наявність безпілотників в області, які рухаються у північно-західному напрямку.
А ближче до 5 ранку міська влада повідомила про приліт біля озера у Сумах. Унаслідок атаки ворога повилітало багато вікон у багатоповерхівці. Є інформація про 1 постраждалого.