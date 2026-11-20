Вранці під час масованої атаки Росії на Україну ракета могла залетіти на територію Польщі і вибухнути. Глава МЗС України Андрій Сибіга нагадав, що російська агресія становить загрозу для всієї Європи і НАТО.

Про це йдеться у дописі міністра в соцмережі "Х".

Як Сибіга відреагував на інцидент у Польщі?

Сибіга наголосив: поки Москва говорить про нову архітектуру європейської безпеки, російські ракети та дрони фактично руйнують чинну систему безпеки.

За словами міністра, першим кроком до її зміцнення має стати припинення таких атак.

Він підкреслив, що Україна перебуває на першій лінії оборони від російської загрози, тому підтримка її оборонних спроможностей допомагає союзникам захищати власних громадян і безпеку своїх країн.

Сибіга закликав посилити тиск на Росію, зміцнити українську ППО та активізувати зусилля для досягнення миру.

Також він висловив солідарність із Польщею та запевнив, що Україна співпрацює з польською стороною для розслідування інциденту й запобігання подібним загрозам у майбутньому.

Нагадаємо, упродовж ночі та ранку у Люблінському та Підкарпатському воєводствах кілька разів оголошували повітряну тривогу. Ближче до ранку збройні сили Польщі повідомили, що поблизу населеного пункту Хмелек у Білгорайському повіті міг упасти невідомий об'єкт. У мережі з'явилося відео з вибухом, ймовірно, ракети.