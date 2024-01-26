Вибухнуло приватне бомбосховище: в елітному селі для працівників МО Росії спалахнула пожежа
У Росії загорівся підвал в одному з приватних бомбосховищ, що розміщене у елітному селі для працівників міноборони. Повідомляється, що його власником є "людина з силовиків".
Пожежу вдалося загасити – причиною став вибух у цьому населеному пункті. Виявилося, що навіть у безпечному місці для російської еліти небезпека може прийти з неочікуваного боку.
Дивіться також Заборонили хворіти, замовляти їсти та прати: як візит Путіна обмежив життя російських студентів
Вибух бомбосховища
У суперелітному селі Роздори, розташованому на престижному напрямку Рубльовського шосе спалахнуло одне з приватних бомбосховищ. Пожежа сталася на території "Лісове", що на ділянці, що займає трохи більш як 100 соток. Повідомляється, що загоряння виникло у підвалі об'єкта.
На місце приїхали пожежники, пожежу вдалося загасити. За інформацією російських ЗМІ, причиною загоряння став бойлер, що вибухнув у підвалі. Власник ділянки – "людина з силовиків".
З публічних джерел відомо, що ділянками розміром понад 100 гектарів у підмосковному селі Роздори володіла сім'я помічника Дмитра Медведєва та генерала ФСТ Михайла Міхєєва – останній саме у "Лісовому". Також там розміщені ділянки заступника міністра оборони Руслана Цалікова.
Вибухи у Росії
- У Росії вже регулярно стаються постійні вибухи – проте значно іншого характеру. Наприклад, у ніч проти 21 січня безпілотники атакували морський торговельний порт у Ленінградській області. Через цей об'єкт транспортували 40% сирої нафти – а тепер він не працює на невизначений термін.
- У ніч проти 25 січня українські дрони уразили морський термінал, що належить Туапсинському нафтопереробному заводу. Він є єдиним НПЗ на березі Чорного моря. Відомо, що пошкоджено принаймні нафтопереробну установку, в якій на момент атаки знаходилося близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту.
- Так журналісти видання The Spectator зазначили, що дрони виявилися більш успішними та ефективними проти російських ресурсів, ніж санкції Заходу. Безпілотники вражають окупантів прямо у "хворі місця". Це завдає удару путінській військовій машині.