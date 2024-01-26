Вибухнуло приватне бомбосховище: в елітному селі для працівників МО Росії спалахнула пожежа

У Росії загорівся підвал в одному з приватних бомбосховищ, що розміщене у елітному селі для працівників міноборони. Повідомляється, що його власником є "людина з силовиків".

Пожежу вдалося загасити – причиною став вибух у цьому населеному пункті. Виявилося, що навіть у безпечному місці для російської еліти небезпека може прийти з неочікуваного боку.

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Вибух бомбосховища

У суперелітному селі Роздори, розташованому на престижному напрямку Рубльовського шосе спалахнуло одне з приватних бомбосховищ. Пожежа сталася на території "Лісове", що на ділянці, що займає трохи більш як 100 соток. Повідомляється, що загоряння виникло у підвалі об'єкта.

На місце приїхали пожежники, пожежу вдалося загасити. За інформацією російських ЗМІ, причиною загоряння став бойлер, що вибухнув у підвалі. Власник ділянки – "людина з силовиків".

З публічних джерел відомо, що ділянками розміром понад 100 гектарів у підмосковному селі Роздори володіла сім'я помічника Дмитра Медведєва та генерала ФСТ Михайла Міхєєва – останній саме у "Лісовому". Також там розміщені ділянки заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Вибухи у Росії