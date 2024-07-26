В російському Ульяновську стався сильний вибух в багатоповерхівці, є загиблі
У Росії в Ульяновську 26 липня трапився потужний вибух у багатоповерхівці. Є постраждалі та загиблі.
У житловому будинку спалахнули одразу три квартири. Місцеві рятувальники проводили евакуацію. Про це повідомляють російські видання.
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Що відомо про інцидент
Вибух трапився під вечір 26 липня. Жителі верхніх поверхів махали руками, щоб рятувальники звернули на них увагу та якнайшвидше дістали з палаючого будинку.
Є загиблі
Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дворічна дитина.
Причиною пожежі, за попередніми даними, став вибух у одній із квартир.
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Нагадаємо, що зранку 22 липня у Росії також вибухнула будівля в місті Апшеронськ. Вибух стався у невеликому торговому центрі навпроти центрального ринку. Під завалами будівлі опинилися люди.
Попередньо, причиною інциденту став вибух газу. Порушено кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.