В російському Ульяновську стався сильний вибух в багатоповерхівці, є загиблі

26 липня 2024, 20:42
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У Росії в Ульяновську 26 липня трапився потужний вибух у багатоповерхівці. Є постраждалі та загиблі.

У житловому будинку спалахнули одразу три квартири. Місцеві рятувальники проводили евакуацію. Про це повідомляють російські видання.

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Що відомо про інцидент

Вибух трапився під вечір 26 липня. Жителі верхніх поверхів махали руками, щоб рятувальники звернули на них увагу та якнайшвидше дістали з палаючого будинку.

Є загиблі

Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дворічна дитина.

Причиною пожежі, за попередніми даними, став вибух у одній із квартир.

Пожежа в будинку в Ульяновську: дивіться відео

Нагадаємо, що зранку 22 липня у Росії також вибухнула будівля в місті Апшеронськ. Вибух стався у невеликому торговому центрі навпроти центрального ринку. Під завалами будівлі опинилися люди.

Попередньо, причиною інциденту став вибух газу. Порушено кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

Автор: Анастасія Кушпіт