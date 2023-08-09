"Жодних дронів, просто феєрверк": росіян заспокоюють після вибуху у Сергієвому Посаді

В районі Загорського оптико-механічного заводу в Московській області прогримів потужний вибух, внаслідок якого в небі утворився стовп диму. Пропагандисти заявляють, що причиною цього став "людський фактор".

Власне, стало відомо про цей інцидент у середу вранці, 9 серпня. Розташоване підприємство, біля якого, ймовірно, підірвалась вибухівка, в місті Сергієв Посад. Про це інформує 24 Канал з посиланням на кремлівські ЗМІ.

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"Дрони – ні до чого"

Як пишуть російські телеграм-канали, попередня причина вибуху – детонація феєрверків на одному зі складів. Водночас вони заспокоюють, що дрони, які регулярно останні місяці атакують Росію, не мають до цього жодного стосунку.

За попередньою інформацією, вибух стався через детонацію феєрверків на складі піротехніки в приміщенні, яке комерційна фірма "Піро-Рос" орендувала на території заводу,

– запевняє одна з ворожих інформаційних помийок.

Так звані "російські журналісти" констатують, що у всьому винен "людський фактор". Саме через нього було зруйновано склад, площею в 1,6 квадратного метра. На місце події майже одразу виїхав губернатор Підмосков'я.

Наслідки вибуху в Сергієвому Посаді: дивіться відео

За даними ворожих інформаційних ресурсів, постраждало щонайменше 25 людей станом на 11:40. Також було оголошено евакуацію людей.

Підірвались феєрверки на території Загорського оптико-механічного заводу: дивіться відео

Що виготовляло підприємство На Загорському оптико-механічному заводі виробляють оптичні та оптико-електронні прилади для силових структур, промисловості та медичних закладів. Зокрема, оптичні приціли, тепловізори на імпортних матрицях та головки самонаведення ракет, а також біноклі та прилади нічного бачення.

БпЛА тероризують Росію

Слід сказати, що все частіше в повітряному просторі ворожої держави фіксують "невідомі безпілотники", які спричиняють чимало проблем та паніку серед місцевого населення.