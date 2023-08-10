Зниклих безвісти шукати марно: деталі про руйнування та поранених в Сергієвому Посаді

У Росії в місті Сергієв Посад 9 серпня стався потужний вибух на "Загорському оптико-механічний заводі". На місці зруйновано 4 будівлі, а біля заводу збираються люди, які досі не можуть знайти своїх рідних.

Про це 24 Каналу розповів російський журналіст та опозиціонер Олександр Невзоров. Він спростував попередню версію російської пропаганди, що вибух стався на складі з піротехнікою.

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Шукають зниклих

За словами Невзорова, станом на вечір 9 серпня відомо про 45 тяжко поранених і 110 травмованих осіб. 4 будівлі, які були частиною заводу, повністю зруйновані. На місці інциденту збираються родичі, ймовірно, працівників, які не можуть зв'язатися з ними і знайти у лікарнях та серед травмованих чи зниклих.

"Судячи з відео тих руйнувань – 4 будинки фактично знесені до фундаменту, фрагменти зниклих безвісти людей шукати немає сенсу", – сказав опозиціонер.

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Зазначимо, росіяни станом на вечір повідомляли про 56 постраждалих, щонайменше 6 перебували в реанімації з опіками та черепно-мозковими травмами. Одна жінка померла у лікарні. У інших – осколкові ураження середньої тяжкості. На місці працювали відповідні служби, оскільки під завалами будівель могли перебувати ще люди.

Російська пропаганда

Попередньо представники так званої місцевої влади повідомляли, що вибух стався "через людський фактор" на складі піротехніки компанії "Піро-Рос". Вона начебто орендувала приміщення поблизу заводу. Утім, журналісти провели розслідування і зазначили, що вибух стався безпосередньо на підприємстві.

Одразу було зрозуміло, що це не піротехніка. Будь-яка піротехніка створює багатоповерхову вибухову конструкцію і ланцюгову детонацію. Це все брехня, на яку пішла російська пропаганда. Вони не можуть прийняти те, що військове підприємство, яке добре охороняється, може бути ось так знищене,

– відзначив Олександр Невзоров.

Додамо, "Загорський оптико-механічний завод" входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех". Там виробляли оптичні приціли, тепловізори та головки самонаведення ракет, біноклі, прилади нічного бачення.

За даними ЗМІ, завод досі постачає оптику російським силовикам. А з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".

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