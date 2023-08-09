Роз***ало весь завод, – очевидці після вибуху в Сергієвому Посаді
Вранці 9 серпня у Московській області прогримів потужний вибух. Росіяни скаржаться на значні пошкодження заводу.
У мережі вже поширюють кадри з місця вибуху, пише 24 Канал. Зауважимо, наразі достеменно невідомо, що саме сталося на Загорському оптико-механічному заводі.
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Що відомо про наслідки вибуху
На одному з опублікованих відео росіянин прямо-таки не стримував своїх емоцій. Він показав пошкоджені будівлі з вибитими вікнами та величезний стовп диму.
В***ло весь завод. Я в а***. Прикиньте, нас на зварці відкинуло просто,
– поскаржився автор відео.
Вибух у Московській області: дивіться відео (Обережно, нецензурна лексика 18+)
Додамо, також у мережі оприлюднили відео зсередини заводу та сусідніх будівель.
Наслідки вибуху у Московській області: дивіться відео
Наслідки вибуху в Сергієвому Посаді: дивіться відео
Наслідки всередині офісного приміщення: дивіться відео
Що відомо про вибух на заводі у Московській області
- Близько 11 години 9 серпня в російському місті Сергіїв Посад прогримів потужний вибух. Одразу після цього у небо піднявся величезний стовп диму.
- Щось сталося на Загорському оптико-механічному заводі. Навколо у будинках повилітали вікна.
- Ворожі телеграм-канали писали, що нібито мінімум 18 людей постраждали. Деякі з них – у "стані середньої тяжкості".