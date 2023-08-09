Роз***ало весь завод, – очевидці після вибуху в Сергієвому Посаді

9 серпня 2023, 12:12
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Вранці 9 серпня у Московській області прогримів потужний вибух. Росіяни скаржаться на значні пошкодження заводу.

У мережі вже поширюють кадри з місця вибуху, пише 24 Канал. Зауважимо, наразі достеменно невідомо, що саме сталося на Загорському оптико-механічному заводі.

Дивіться також Гучний вибух на заводі у Сергієвому Посаді: показуємо на карті, де розташоване місто

Що відомо про наслідки вибуху

На одному з опублікованих відео росіянин прямо-таки не стримував своїх емоцій. Він показав пошкоджені будівлі з вибитими вікнами та величезний стовп диму. 

В***ло весь завод. Я в а***. Прикиньте, нас на зварці відкинуло просто,
– поскаржився автор відео.

Вибух у Московській області: дивіться відео (Обережно, нецензурна лексика 18+)

Додамо, також у мережі оприлюднили відео зсередини заводу та сусідніх будівель. 

Наслідки вибуху у Московській області: дивіться відео

Наслідки вибуху в Сергієвому Посаді: дивіться відео

Наслідки всередині офісного приміщення: дивіться відео

Що відомо про вибух на заводі у Московській області

  • Близько 11 години 9 серпня в російському місті Сергіїв Посад прогримів потужний вибух. Одразу після цього у небо піднявся величезний стовп диму.
  • Щось сталося на Загорському оптико-механічному заводі. Навколо у будинках повилітали вікна.
  • Ворожі телеграм-канали писали, що нібито мінімум 18 людей постраждали. Деякі з них – у "стані середньої тяжкості".
Автор: Юлія Лобурак