Ймовірно, впав КАБ: у російському Шебекіно пролунав гучний вибух

В місті Шебекіно Бєлгородської області ввечері 13 червня прогримів вибух. Ймовірно, на місто впав черговий російський КАБ.

Про інцидент на Бєлгородщині написали низка телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Вибух у Шебекіно

Губернатор Бєлгородської області написав, що на околицях Шебекіно трапився вибух. Вже традиційно місцева влада заявила, що постраждалих немає, а причини "інциденту" наразі з'ясовуються.

Пошкоджено 10 приватних будинків та одну машину. На місці працюють оперативні служби,

– йдеться у повідомленні.

Після потужного вибуху над містом піднявся великий стовп чорного диму. В місцевих чатах закликають мешканців району Титівка в передмісті Шебекіно "до ранку утриматися від прогулянок".

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Судячи з фото, які публікують росіяни, вибух був потужним, а в оселях мешканців Щебекіно повиносило шибки.

Варто зазначити, що у Бєлгородській області загалом почастішали випадки, коли літаки окупантів скидають бомби на свою ж теріторію.

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