Закрився у туалеті й кинув вибухівку, – Клименко розповів подробиці вибухів в суді Києва

Очільник МВС Ігор Клименко розповів подробиці щодо вибухів у Шевченківському райсуді Києва. Також він підтвердив, що, за попередньою інформацією, винуватець – Ігор Гуменюк.

5 липня Ігор Гуменюк вчинив декілька вибухів у Шевченківському райсуді після засідання щодо. Про це Ігор Клименко розповів під час брифінгу, пише 24 Канал.

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Подробиці вибуху у Шевченківському райсуді

Міністр внутрішніх справ розповів, що Гуменюк, якого підозрюють у скоєнні тяжкого злочину під Верховною радою, 5 липня привезли на засідання суду по цій справі. Воно тривало 2 години, після чого Гуменюк зачинився у туалеті та кинув перший вибуховий пристрій.

Пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті, прочинив двері і викинув по караулу вибуховий пристрій,

– сказав Клименко.

Міністр уточнив, що таких вибухів було 2.

Зловмисник намагався покинути залу суду

За словами Клименка, зловмисник намагався покинути залу суду. Тож військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря, після чого той забарикадувався в окремому приміщенні. Чоловік не йшов на переговори, тож КОРД намагалися його деблокувати.

Після того, як були деблоковані двері, він кинув ще один вибухонебезпечний предмет. Життя правоохоронців врятували щити, які були перед ними. У них пораненні нижні кінцівки, але наразі їхньому життю нічого не загрожує

Сам зловмисник, попередньо Гуменюк, загинув від вибухового пристрою. На місці працюють піротехніки.