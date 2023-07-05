Як обвинувачений Гуменюк зумів пронести вибухівку до суду: що кажуть у МВС

В МВС прокоментували вибух, що пролунав у приміщенні Шевченківського суду Києва. Ігор Клименко підтвердив загибель Ігоря Гуменюка та спростував певну інформацію щодо нього.

Голова МВС Ігор Клименко не підтвердив інформацію про те, що Ігор Гуменюк нібито забрав зброю в правоохоронців. Під час брифінгу 5 липня він наголосив, що ця інформація виникла паралельно з панікою, передає 24 Канал.

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Як Гуменюку вдалося пронести вибухівку

Клименко заявив, що це питання в рамках кримінального провадження. За його словами, на цей час правоохоронці ще не знають, де знаходилися вибухові пристрої. Він перерахував кілька версій. Вибухівка могла бути у залі, туалетах чи приміщенні, в якому Гуменюк забарикадувався. Міністр внутрішніх справ також припустив, що підсудний міг пронести з собою вибухонебезпечні предмети. Він запевнив, що слідство надасть на ці питання відповіді.

Також цей інцидент прокоментував Віктор Мороз, що тимчасово виконує обов'язки голови Служби судової охорони. Він заявив, що працівники Нацполіції та Нацгвардії мали перевірити відсутність у Гуменюка заборонених предметів. За словами Мороза, його відомство не має відношення до безпеки безпосередньо у конвойному приміщенні. Саме там, до слова, пролунали вибухи. Воно має окремий вхід у судовій установі. Мороз заявив, що після вибухів почалась евакуація працівників суду.

За інформацією "КИЇВ24" вибухівка, яку підірвав Гуменюк, могла бути саморобною. За попередніми даними, підозрюваний приїхав до суду з ізолятора зі своїм рюкзаком. А ще він спробував втекти з зали суду на вулицю. Коли начальник караулу зробив постріл у повітря, Гуменюк повернувся до будівлі. Також повідомляється, що двоє співробітників КОРДу отримали поранення нижніх кінцівок під час штурму у результаті вибуху. Спеціальні щити врятували їх від смерті. Постраждалих ушпиталили.

Подробиці вибуху у Шевченківському суді Києва