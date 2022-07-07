Про людей не подбали: окупанти знищують залишки боєприпасів у Сніжному, уламки літають містом

російські окупанти досі знищують залишки боєприпасів у Сніжному, склад з якими вдало знищили ЗСУ. Однак роблять це без жодних попереджень цивільного населення. Уламки боєприпасів розлітаються містом, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

Окупанти вже три дні розміновують склад

Розмінування триває уже третій день, безупинно. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

До теми Скоро буде багато сюрпризів для росіян, – командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1

Російські окупанти вже третій день проводять розмінування на "Сніжнянськхіммаші". Жодних попереджень, заборони проїзду чи проходу для цивільних. 24/7 знищують усі снаряди, які не розірвалися внаслідок попадання. Уламки літають по місту. Іноді хвилею чи уламком вибиває вікна будівель,

– розповіло джерело.

Інформації щодо поранених чи загиблих внаслідок розмінування наразі не було. Однак у розвідці наголошують, що це везіння, адже російські окупанти не попередили про такі дії населення, про "людей не подбали".

ЗСУ знищили склад у Сніжному 4 липня

Про потужні вибухи в окупованому населеному пункті Сніжному повідомили вночі 4 липня. У місцевих телеграм-каналах майже відразу з'явились повідомлення, що горить завод "Сніжнянськхіммаш". Там окупанти могли зберігати боєкомплекти.

Згодом у ЗСУ підтвердили, що це вибухають боєприпаси армії ворога. На відео видно, що детонація була дуже потужною, полум'я сягало кількох метрів у висоту, ще вище – стовпи чорного диму.

Дивіться відео вибухів зі Сніжного

Зауважимо, що Сніжне розташоване в глибокому тилу. Відстань до Донецька, який з 2014 року в окупації, становить близько 80 кілометрів. При цьому до російського кордону від Сніжного – 18 кілометрів.

Вам буде цікаво – скільки HIMARS вже отримала Україна: дивитись відео