У Болгарії вдруге вибухнув склад зі зброєю бізнесмена, який з 2014-го постачає її Україні

У Болгарії поблизу міста Карнобат вибухнув склад зі зброєю компанії бізнесмена Еміліяна Гебрева, який від 2014 року постачав зброю до України.

Місцеві жителі чули кілька дуже сильних вибухів, які пролунали близько 1 ночі 25 червня. Цю інформацію підтвердили в обласному управлінні МВС у Бургасі.

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На складі не було жодної продукції, яка могла загорітися "сама по собі"

Після вибухів на складі боєприпасів спалахнула пожежа. Гебрев сказав, що причини вибуху "незрозумілі", тому що на згорілому складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі.

Я не можу сказати, які причини,

– сказав він.

На щастя, постраждалих немає.

Це не перший вибух на його складах

Наприкінці липня 2022 року на одному зі складів Гебрева теж стався вибух. Тоді Гебрев заявив, що, скоріше за все, це був умисний підпал. Розслідування ще триває. Станом на зараз досі не має інформації від прокуратури щодо версії про ці вибухи.

До слова, у 2014 році на одному з його складів боєприпасів у Чехії також стався вибух. Офіційно чеська влада вважає причетною до вибуху двох громадян Росії – Олександра Петрова та Руслана Боширова. За версією слідства, вони представилися потенційними покупцями та попросили доступ до закритої ділянки складу на період із 13 по 17 жовтня 2014 року. Натомість вибух стався 16 жовтня.

28 квітня Еміліян Гебрев після вечері з партнерами відчув себе погано й впав у кому, з якої вийшов лише за місяць. 1 травня було порушено кримінальну справу щодо замаху на вбивство. 4 травня його сина також госпіталізували зі схожими симптомами. 28 травня була зроблена ще одна невдала спроба отруїти Гебрева. Ймовірно, Гебрев був отруєний речовиною, схожою на "Новачок". Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.