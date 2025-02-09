Росіяни вдарили ракетою по Сумах: прилетіло у промислову зону

Сьогодні, 9 лютого, о 15:56 у Сумах місцеві чули звук вибуху. Його причиною був приліт ворожої ракети по одній із промислових зон міста.

Про це згодом повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих.

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Що відомо про атаку

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу. Пізніше – про рух швидкісної цілі на Сумщині в напрямку Полтавщини.

До слова, вночі 8 лютого у Сумах також чули вибух, уже після попередження про небезпеку ударних БпЛА.

А 6 лютого близько 23:20 росіяни скинули, за попередніми даними, 3 керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у селі Миропілля Сумського району. Окрім того, тоді ворог обстріляв область із мінометів, відомо про щонайменше 3 цивільних жертв.