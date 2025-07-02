У Сумах прогримів вибух
Росіяни продовжують атакувати міста України. Так, ввечері 2 липня у Сумах було чутно вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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У Сумах пролунав вибух
Ввечері 2 липня близько 15:13 у Сумах було оголошено повітряну тривогу.
О 17:24 в Повітряних силах повідомили про розвідувальний дрон над містом.
В районі Сум – ворожий розвідувальний БпЛА! Можлива робота ППО,
– йдеться в повідомленні.
У ПС заявили, що цей безпілотник може наводити ворожі засоби ураження. Містян закликають дотримуватись правил безпеки.
Вже о 17:51 місцеві ЗМІ написали, що у місті було чутно вибух. Після чого пролунав відбій тривоги.
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