У Сумах росіяни атакували адміністративну будівлю: у місті виникли загоряння

Російська армія вранці 25 липня атакувала Суми. Внаслідок цього у місті виникли пожежі, а також була пошкоджена адміністративна будівля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вранці ворог знову завдавав удару по обласному центру Сумської області.

Пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Також виникло загоряння,

– зазначили надзвичайники.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Також співробітники ДСНС провели обстеження території, яка зазнала ворожого удару.

Наслідки російського удару по Сумах 25 липня / Фото ДСНС Сумщини

До слова, раніше стало відомо, що у Сумах вранці 25 липня пролунав вибух. За даними Повітряних сил, над містом помітили ворожий БпЛА, тому було залучено засоби для його збиття.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про пуски авіабомб по території Сумської області. Запускала КАБи ворожа авіація.