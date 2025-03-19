На Сумщині ворожий БпЛА впав на дах ще однієї лікарні

Сумську область атакували ударні дрони ворога вночі 19 березня. Один із них завдав шкоди медичному закладу.

Мовиться про Краснопільську лікарню, пише Сумська обласна військова адміністрація. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

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Атака дронів на Сумщину: що сталося внаслідок неї

Повітряна тривога у Сумській області триває з 18:55 доби 18 березня. Відтоді Повітряні сили неодноразово інформували про рух ворожих ударних безпілотників через регіон.

Уночі, близько 1 години, один із дронів упав на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Тривають евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні, як повідомила обласна влада.

Зауважимо, це другий випадок влучання БпЛА російської армії у медичний об'єкт цієї доби на Сумщині. Увечері безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. На щастя, там також жертв і постраждалих не було.