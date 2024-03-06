Вибух на ТЕЦ у російській Туві, який залишив людей у -15 морозу без тепла, потрапив на відео

Вибух на Шагонарській ТЕЦ у російській Туві сьогодні, 6 березня, залишив тисячі росіян без тепла. Наразі у мережі опублікували відео моменту вибуху.

Вибухові кадри поширили російські телеграм-канали. Там також розповіли про стан потерпілих унаслідок інциденту.

Дивіться також У Курській області безпілотники двічі вдарили по території комбінату: яскраві кадри влучань

Де стався вибух

Шагонарська ТЕЦ розташована у російській республіці Тува. Губернатор регіону повідомив, що вибух нібито стався у відсіку теплоподачі, який начебто знаходиться окремо від котельні.

Момент вибуху на ТЕЦ у Туві: відео

Також російські ЗМІ пишуть, що унаслідок вибуху сталася детонація вугільного пилу.

Згодом на ТЕЦ почалась пожежа. Зазначають, що унаслідок "прикрого" інциденту постраждали 23 людини. Серед потерпілих багато потребували госпіталізації. Борт доставив їх до московських лікарень. Як уточнив помічник голови МОЗ, 15 із госпіталізованих перебувають у вкрай тяжкому стані.

У Туві зараз сильні морози

За словами губернатора, теплопостачання у Шагонарі призупинено, там прогнозуються морози до мінус 12 градусів, а вночі до мінус 22 градусів.

Попри люті морози, місцеві мешканці будуть без тепла. Мова про близько 4 тисячі людей. Загалом у місті проживають понад 12 тисяч осіб.

У Росії усю ніч ставались вибухи: головне