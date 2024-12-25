На ТЦ Владикавказа впали уламки безпілотника, стався вибух: Путіну вже доповіли про це

У торговому центрі "Аланія Мол" у Владикавказі сталися вибух та пожежа через падіння уламків БпЛА. Безпілотник, мовляв, збили сьогодні зранку.

Путіну доповіли про цей інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Яка ситуація у ТЦ Владикавказа

Міноборони Росії заявило про падіння уламків дрона на ТЦ у центрі Владикавказа. Його, мовляв, збили сили ППО Росії сьогодні о 8: 28. На місці працюють вибухотехніки.

Російські проурядові ЗМІ повідомляють, що Путіну вже відомо про вибух у торговому центрі.

Наслідки падіння уламків БпЛА на ТЦ у Владикавказі: дивіться відео

Момент вибуху у ТЦ Владикавказа: дивіться відео

Нагадаємо, у ТЦ "Аланія Мол" в центрі Владикавказа прогримів вибух, виникла пожежа площею 900 квадратних метрів. Повідомляється про десятки постраждалих. Поранення дістали також люди, які перебували на вулиці неподалік будівлі ТЦ. Також російські пабліки пишуть про щонайменше одного загиблого. Раніше повідомляли про вибух газу.