Кому вигідна фейкова "бавовна" у Донецьку і на кого це було розраховано

Одне питання. А якого дідька ЗСУ витрачати дефіцитні високоточні далекобійні боєприпаси на помпезну, але порожню будівлю донецької окупаційної адмінстрації?

Недозамах на недофюрера Донбасу

Щоби що? Викинути дарма недешеві імпортні снаряди, аби налякати довбня на призвисько пеніс душилін та зруйнувати кілька балок? Серйозно?

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Шановні, так зване точкове ураження таким чином не робиться. Причому за багатьма параметрами. А ось цей "обстріл" як привід для масованих ударів по мирній інфраструктурі України, для розправи над захисниками "Азовсталі" Кремлю якраз на руку.

Перш, ніж радіти тому, що у рашистів щось і десь вибухнуло або бавовнуло, поцікавтесь реальними обставинами та нюансами. А головне – спробуйте дізнатись, що саме було "обстріляне" і навіщо.

Кіно для недоумків

А найголовніше – варто оцінити той факт, що не встигла ще влягтися пилюка на місці "обстрілу", як звідти вже "організована пряма трансляція" всіляких довбо**бів роспропаганди на рахунок чергового "варварского обстрела киевскими "нацистами" мирной инфраструктуры Донбасса" та "незабудимнепрастим".

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Ви розумієте, що організувати "пряму трансляцію у студію" так вдало, одразу після "раптового обстрілу" можливо було лише в тому разі, якщо вам добре відомо зазделегідь, де саме він станеться, ні?

Цей грьобаний пропагандистький цирк у виконанні російських іпсошників настільки тупий та топорний, що відчувається – їм самим то вже осточортіло, і вони навіть не обтяжують себе якимись більш "цікавими варіантами". Перше, що спало на думку, зліплене тяп-ляп – та й на тобі. Адже начальство вимагає результату.

Важливо – "обстріл" адміністрації пушиліна став черговою постановкою від окупантів: дивіться відео