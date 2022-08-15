Вибух у ТЦ в Єревані: відомо про 6 жертв, десятки людей отримали поранення

14 серпня у Єревані прогримів вибух у торговому центрі "Сурмалу". Кількість жертв і постраждалих внаслідок цього зросла.

Як зазначають у Міністерстві надзвичайних ситуацій Вірменії, під час вибуху у ТЦ "Сурмалу" загинуло шестеро людей. Ще кілька десятків постраждали.

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Вибух стався ближче до обіду

До Національного центру кризового управління 14 серпня об 13:23 надійшло повідомлення. У ньому мовилось про те, що у торговому центрі "Сурмалу" стався вибух.

На місце події вирушили відразу шість машин пожежно-рятувального загону Єревана. Крім того, до ТЦ прибули аварійно-рятувальний, кінологічний, а також медичний відділи. Невдовзі на підкріплення прибули ще чотири машини спецтехніки.

Спалахнула масштабна пожежа

Внаслідок вибуху у торговому центрі спалахнула пожежа. Вогонь поширився на площу 8000 – 9000 квадратних метрів. Для ліквідації полум'я працювали чотирнадцять водовозів, вісім вантажівок, три трактори, а також два крани. А загалом у гасінні пожежі взяли участь 350 рятувальників.

Що відомо про постраждалих

У відомстві зазначають, що станом на 23:00 на стаціонарному лікуванні перебували 28 людей, потерпілих від вибуху. З-під завалів рятувальники витягнули 10 постраждалих та 4 тіла загиблих. Невдовзі надійшла інформація про ще двох жертв. Тож загалом, станом на 11:00 15 серпня, їх уже шестеро. За попередніми даними, безвісти зниклими вважаються 15 людей.

За даними Мінохорониздоров'я, близько десяти постраждалих – діти. Загалом же внаслідок вибуху травм зазнали 60 людей.

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