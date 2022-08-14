У Єревані після вибухів у торговому центрі "замінували" десятки об'єктів: триває евакуація

14 серпня 2022 , 20:26
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Джерело:

"Новини Вірменії"

У столиці Вірменії 14 серпня надходять повідомлення про "замінування" десятків об'єктів. Перед цим у ТЦ "Сурмалу" стався вибух.

"Замінували" всі станції метрополітену, найважливіші військові та цивільні об'єкти, торгові центри, зоопарк та навіть церкву.

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Рятувальники вимушені перевіряти ці повідомлення. На місця виїхали кінологи інженерно-саперна група. Проводять евакуацію. 

Вибухи в Єревані

  • У ТЦ в Єревані прогримів сильний вибух. Після цього спалахнула масштабна пожежа. Спочатку повідомляли про одну жертву і 20 поранених. Однак поступово ця кількість зростала.
  • Наразі відомо, що загинуло двоє людей, ще 51 особа постраждала. За словами очевидців, могла загинути п'ятирічна дівчинка. 
  • За попередньою інформацією, вибух був на складі салютів та феєрверків. Причини поки невідомі. Ймовірно, варіант вибухівки теж не виключений, тому до повідомлень про "замінування" ставляться з особливою пересторогою.
  • Горіла триповерхова будівля складу. Вона частково обвалилась, тому під завалами ще можуть бути люди. До ТЦ прибули 2 підйомних крани для розбору завалів.

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Автор: Ольга Музика