Руйнівний вибух у багатоповерхівці в російському Ногінську: все, що відомо
Джерело:24 канал
У 9-поверховому будинку в російському місті Ногінськ зранку 8 вересня трапився витік газу. Потужний вибух зруйнував 17 квартир та вбив 2 людей.
Деталі потужного вибуху у Росії
Трагедія трапилася у багатоповерхівці на вулиці 28 Червня о 06:55. Під удар потрапили 4 поверхи будинку.
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На місце події виїхали 120 рятувальників та 30 одиниць техніки. Момент вибуху зняли мешканці сусіднього будинку. На кадрах помітно жовтий спалах, а далі – руйнування будинку.
Дивіться відео моменту вибуху у Ногінську:
Що відомо про постраждалих
Вибух повністю зруйнував квартиру, у якій жила мама з трьома дітьми. Від стін не залишилося абсолютно нічого. На відео з місця події було чути, як жінка благала сусідів, аби ті ще раз подзвонили рятувальникам та сидіти спокійно.
Жінка просить про допомогу: відео
Крім того, у мережі опублікували моторошне фото, на якому маленька дівчина сидить на краю уламків. Очевидці у той час просять її не рухатися.
Дівчинка опинилася на краю руїн
Дівчинка сидить на краю уламків: відео
На допомогу малюку поспішили рятувальники. Вони винесли її на руках по драбині, а після того голу дитину загорнули у плед. Дівчинку відвезли у лікарню. Наразі її життю нічого не загрожує.
Дивіться відео, як дитину виносили зі зруйнованого будинку:
Очільниця Міністерства охорони здоров'я Підмосков'я заявила, що внаслідок вибуху постраждали 7 людей, 5 з них перебувають у лікарні. Також відомо про 2 загиблих.
Витік газу зруйнував 3 поверхи / Фото МНС Росії
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