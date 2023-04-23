Таких випадків буде більше, – Жданов про бомбардування Бєлгородом самого себе

Росія обстрілює територію України зі своїх прикордонних областей, зокрема й з Бєлгородщини. Нещодавно бомба не долетіла до місця призначення, а здетонувала прямо в середмісті Бєлгорода.

Таких випадків в майбутньому буде більше. Таку думку на своєму ютуб-каналі висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

Детально Авіабомба "зійшла" з літака: потужний вибух у Бєлгороді – усе, що відомо

Жданов зауважив, що пропагандисти на російському телеканалі "Росія-1" озвучили свою версію, чому нещодавно бомба ФАБ-1500 розірвалася в Бєлгороді. Мовляв, "сучасна бойова техніка дозволяє російським військовим ліквідовувати екстремістів в зоні спеціальної воєнної операції з мінімальної відстані".

Військовий експерт вважає, що зі слів російського телеведучого можна зробити висновок, що Бєлгородська область вважається частиною території, на якій проводиться так звана "СВО" і російська армія саме там ліквідовує екстремістів.

Деталі вибуху

Тим часом губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив, що на території області знайдено другу бомбу.

Зважаючи на те, як відбулась детонація, то скоріш за все вони відвалилися. Підривачі були не зведені. Оскільки відпали вони одночасно, то на відео ніхто не помітив, як друга бомба ввійшла в асфальт,

– пояснив Жданов.

Перша бомба здетонувала, інша – ні. Її знайшли пізніше.

Повідомляється, що евакуювали 17 багатоповерхівок в радіусі 200 метрів, це близько 3000 людей. Долучено було близько 90 автобусів. Нездетоновану бомбу вивезли на полігон, а жителі Бєлгорода нібито повертаються в свої будинки.

Той, хто принесе війну в чужу Україну, має бути готовий, що ця війна прийде до нього додому,

– прокоментував експерт.

Він переконаний, що далі, тим більше буде таких випадків. Адже дві бомби несанкціоновано зійшли з підвісів бомбардувальника, "це був або дурний пілот, або пошкоджений літак".

Жданов прокоментував вибух у Бєлгороді: дивитись відео

Що відомо про вибух у Бєлгороді