Вибух на військовій базі в Канаді: кількість постраждалих зросла вдвічі

Внаслідок потужного вибуху, який прогримів на військовій базі "Комокс" в Канаді 18 листопада, постраждали 22 людини. Серед них не лише військові, а й мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що травми від вибуху отримали 10 осіб. Відтак кількість постраждалих зросла більше ніж у 2 рази.

Важливо На військовій базі в Канаді прогримів вибух: є постраждалі

За даними міністерства національної оборони Канади, внаслідок вибуху постраждали:

16 військовослужбовців,

6 мирних жителів.

Полковник і командир крила 19 Wing Comox Брін Еліот запевнив, що всіх постраждалих, за винятком одного військовослужбовця, вже виписали з лікарні. Хоча будівля ремонтувалася, вона використовувалася під житлові приміщення. На момент час вибуху у будівлі проживало 59 осіб, але не всі перебували в приміщенні.

Елліот повідомив, що після вибуху на місце прибула міська пошуково-рятувальна група з Ескімальту, яка прочісувала будівлю за допомогою інфрачервоних технологій.

Вони шукали всю ніч, використовуючи акустичні та інфрачервоні технології, щоб побачити, чи є там хтось,

– сказав Елліот.

Інцидент розслідується федеральними та провінційними чиновниками, а також військовими.

Що відомо про вибух на військовій базі в Канаді