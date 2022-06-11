Вибух у військовій частині в Брянській області: згоріло багато російської техніки – красиві фото

У місті Клинці Брянської області Росії сталася пожежа у військовій частині – згоріло багато російської техніки, яку, ймовірно, доставили з України на ремонт.

Місцеві ЗМІ та телеканали опублікували фото спаленої техніки – красиво, безперечно! У своїх дописах росіяни обурюються, чому місцева влада досі ніяк не прокоментувала причини пожежі у військовій частині.

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Відомо, що пожежа спалахнула у військовій частині у Клинцях, що розташована на околиці міста. Про вибухи почали повідомляти близько 6-ї ранку.

Для гасіння займання довелося залучити аж 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Росіяни кажуть, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Однак, це далі неофіційні – місцева влада відмовчується і ніяк не коментує пожежу.

Місцеві говорять, що у цій військовій частині стояла техніка з ремонтної зони, яку привезли з Україні.

Спалена техніка внаслідок пожежі у військовій частині в Брянській області / Фото російські телеграм-канали

Подібні випадкові пожежі в Росії нерідкість

У прикордонних з Україною областях Росії почастішали пожежі й вибухи. Про інциденти повідомляли у російському Бєлгороді, Курській області та на Пермському пороховому заводі.

Україна стверджує, що не організовує військові операції на території Росії. Цікаво, що це можуть діяти й партизани. Не усім росіянам подобається втрачати рідних і близьких у війні, яку почала пропутінська влада. Та й самі йти на війну помирати вони не хочуть.

Так, 4 червня житель Хабаровського краю підпалив місцеве відділення росгвардії у Комсомольську-на-Амурі.

Крім того, це можуть бути й провокації російських військових, щоб звинуватити у цьому українську сторону.

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