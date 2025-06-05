В Київській області пролунав вибух на вулиці: постраждало 3 людей

В середу, 4 червня, в місті Сквира Білоцерківського району Київської області на одній із вулиць стався вибух. Поліція регіону встановлює обставини ситуації.

Відомо, що є постраждалі внаслідок вибуху. Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУНП в Київській області.

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Вибух на вулиці у місті Сквира

Повідомлення про те, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух надійшло до поліції ввечері 4 червня. На місце події одразу виїхали правоохоронці.

Встановлено, що внаслідок вибуху, ймовірно гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні,

– розповіли в пресслужбі поліції.

Вказується, що фігуранта затримали на місці події. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини події.

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Нагадаємо, на початку травня в селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району травмувалася дитина. Хлопець знайшов у підсобному приміщенні гранату, яка вибухнула у нього в руках.