В Єгипті прогримів вибух: ракета завдала удару по курортному місту біля кордону з Ізраїлем

В єгипетському місті Таба пролунав потужний вибух. Внаслідок цього є постраждалі.

Таба – курортне місто. Воно розташоване біля кордону з ізраїльським Ейлатом.

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Що відомо про гучний вибух у Єгипті

Попередньо відомо, що вибух пролунав поблизу медичного закладу. Також постраждала житлова будівля неподалік.

Ізраїльські військові повідомили, що їм вже відомо про інцидент. Вибух був викликаний ракетою, що впала.

Єгипетське телебачення зазначило, що внаслідок вибуху було поранено 6 осіб і пошкоджено житловий будинок.

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