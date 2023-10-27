В Єгипті прогримів вибух: ракета завдала удару по курортному місту біля кордону з Ізраїлем
27 жовтня 2023, 10:10Читать новость на русском
Джерело:Reuters
В єгипетському місті Таба пролунав потужний вибух. Внаслідок цього є постраждалі.
Таба – курортне місто. Воно розташоване біля кордону з ізраїльським Ейлатом.
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Що відомо про гучний вибух у Єгипті
Попередньо відомо, що вибух пролунав поблизу медичного закладу. Також постраждала житлова будівля неподалік.
Ізраїльські військові повідомили, що їм вже відомо про інцидент. Вибух був викликаний ракетою, що впала.
Єгипетське телебачення зазначило, що внаслідок вибуху було поранено 6 осіб і пошкоджено житловий будинок.
Конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вночі 27 жовтня здійснила черговий наземний рейд піхоти, бронетехніки та інженерних військ на території Сектора Гази. Війська 36-ї дивізії увійшли туди й діяли кілька годин, атакуючи об'єкти ХАМАС.
- Наземні сили супроводжували безпілотники і бойові вертольоти. Рейд був на територію біля району Шуджайя на сході Гази. Ізраїльські війська залишили район через кілька годин.
- До речі, у столицю Росії прибула делегація ХАМАС на чолі з Абу Марзуком. Їхній візит не було анонсувало, однак представниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила це.
- Також до Москви приїхав заступник голови МЗС Ірану Алі Багері Кані, який зустрівся з заступником голови МЗС Росії Міхаілом Галузіним.
- Станом на 27 жовтня Міністерство охорони здоров'я Гази, яке контролюється терористичним угрупованням ХАМАС, стверджує, що кількість загиблих з початку війни у Секторі Гази перевищила 7 000 осіб.
- Ізраїльська армія заявляє, що бойовики ХАМАСу тримають у заручниках у Секторі Гази 224 людини.
- Напередодні ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію командира ракетної системи Північного Хан Юніса Хасана аль-Абдаллаха.
- 26 жовтня повідомляли, що терористи ХАМАС стріляли у жителів Сектора Гази, які намагалися евакуюватися на південь. Бойовики перекрили дорогу та розвертали усіх, хто намагався врятуватися від обстрілів. Про це мешканець Гази на ім'я Мухаммад розповів ЦАХАЛу.
- Зауважимо, що ХАМАС витратив 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на побудову тунелів під Газою, повідомила посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі. За його словами, кожен тунель коштував близько 3 мільйонів доларів. Загалом Ізраїль виявив понад 30 тунелів.