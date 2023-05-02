Вибух на залізниці у Брянській області: росіяни скаржаться на збитки, "чоловіка в чорному" і ДРГ

Напередодні у Брянській області з колії зійшов поїзд з нафтопродуктами. У вже встигли не лише поскаржитися на збитки, а й озвучити кілька версій щодо тих, хто до цього причетний.

Як запевняють росЗМІ, на залізничних коліях у Брянській області було відразу три місця, де встановили вибухівку, передає 24 Канал. Мовляв, про це свідчать три точки контакту, виявлені на самому поїзді.

Читайте також На місці підриву ЛЕП в Росії далі знаходять вибухівки, – ЗМІ

Кажуть про роботу диверсантів

Запевняють, що потужність основного вибуху, якщо вимірювати її в тротиловому еквіваленті, складала 10 кілограмів. Інші ж вибухи були значно скромніші. За приблизними підрахунками, якщо можна вірити росіянам, вони були по 200 грамів у тому ж таки тротиловому еквіваленті.

У ЗМІ кажуть, що диверсанти впродовж тривалого часу стежили за залізничними шляхами. А зараз – увага – знахідки за 100 метрів від місця події:

2 недопалки;

2 пачки з-під цигарок;

порожня банка з-під пива;

упаковка від супу швидкого приготування "Роллтон";

фрагменти обгорілої електропроводки;

мідні фрагменти дротів.

Дуже дивно, що не лежала десь поруч візитка Яроша або фотографія Кирила Буданова.

Росіяни скаржаться на збитки

А тепер пройдімося збитками внаслідок вибуху. Кажуть, що поруйновано частину рейки довжиною близько 6 метрів, а також 4 бетонні шпали. А ще на місці вибуху утворилася вирва, яка сягає близько 2,5 метра у глибину та майже 1,5 метра у діаметрі.

Зауважили, що з рейок зійшов двосекційний тепловоз, а також 5 вагонів. Відомо, що тепловоз і 4 вагони згоріли. З баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного пального.

Буцімто є навіть фоторобот причетного

Як зазначають ЗМІ, спецслужби навіть змогли встановити прикмети того, кого підозрюють у підриві залізниці. Ба більше, навіть вдалося скласти фоторобот.

Мовиться про буцімто чоловіка, одягненого у чорне. Йому близько 40 років, а зріст – орієнтовно 170 сантиметрів. Мав він при собі чорний рюкзак, а для пересування використовував велосипед.

Це вони аж на одного фоторобот скласти змогли. За іншими наявними даними, у Брянській області буцімто працювала ціла ДРГ. Вона складалася від 3 до 5 осіб. І їх вже навіть шукають. До слова, росЗМІ повідомляють, що заходили ці диверсанти з боку Стародубського району, себто десь з боку Чернігівщини.

Коротко про вибух на залізниці у Брянській області