Мінус залізниця окупантів: у Запорізькій облраді розповіли, куди часто прилітає "бавовна"

Останнім часом "бавовна" регулярно квітне на території окупованої Запорізької області. Вона, зокрема, пошкоджує залізничне полотно, що ускладнює противнику перекидання техніки й особового складу.

Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він наголосив, що регулярна "бавовна" завдає чимало труднощів для російських окупантів.

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"Бавовна" на залізниці часто заважає окупантам

Лишенко розповів, що вибух, який стався 3 червня на залізниці, вже не перший саме між окупованими Мелітополем і Кримом. Загалом на цьому напрямку періодично вдається пошкоджувати залізничне полотно, позбавляти колії електропостачання.

Це робиться для того, щоб ускладнити доставку,

– наголосив депутат Запорізької облради.

Але, зауважив він, це виграє для нас лише кілька днів, після чого російські загарбники відновлюють постачання й продовжує перекидати залізницею техніку та особовий склад.

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Чому ворог накопичує резерви на Запоріжжі

Депутат Запорізької облради зазначив, що раніше окупанти намагалися перешкоджати цьому. Був період, коли по Запоріжжю та району було вдень по кілька прильотів, навіть більш ніж 10 за добу.

Тоді ворог зазвичай завдавав ударів саме по інфраструктурі, щоб не допустити створення угруповання військ, забезпечення технікою,

– сказав Лишенко.

А "бавовна" на Запоріжжі – це цілком логічно. Тому що постачання йде кількома шляхами через область, порти та залізницю. Відповідно, тут є певне скупчення техніки, живої сили та резервів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Тож наші воїни відпрацьовують по них.

Лишенко додав, що раніше ворог вважав, що досить безпечно накопичувати велику кількість запасів у тому ж таки Бердянську. Але зараз туди дістає "бавовна", тож це має певні наслідки для окупантів.

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