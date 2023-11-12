У Харкові сталася сильна пожежа на АЗС: у мережі публікують кадри з місця

У Харкові вранці 12 листопада сталася пожежа на заправці. Так, у мережі публікують кадри, де видно наслідки, які спричинив вогонь по станції.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, також у мережі розповіли про постраждалого працівника заправки, передає 24 Канал.

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Наслідки пожежі на АЗС у Харкові

Очевидці розповіли, що заправка спалахнула на вулиці Полтавський Шлях у Харкові. Зокрема, там горіла колонка станції.

У ДСНС у коментаріпідтвердили, що загорілася заправка. Однак причини пожежі відмовилися коментувати.

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У мережі також наголосили, що внаслідок пожежі постраждала автівка, що перебувала поруч. Також постраждав і працівник заправки, його вже, за даними очевидців, ушпиталили у лікарню.

У ДСНС також підтвердили, що був постраждалий внаслідок спалаху вогню. Проте стан травмованого теж не коментували.

Пожежа на заправці у Харкові: дивіться відео

Люди, що перебували поруч з заправкою також сказали, що перекрили міст, який рухається уздовж Полтавського Шляху. Крім того, вогонь бачили жителі кількох районів Харкова, які казали про величезний стовп чорного густого диму.

У Харкові після пожежі на АЗС у небо піднявся чорний густий дим / Фото з місцевих телеграм-каналів

У мережі також повідомили, що близько 9 години 15 хвилин пожежу вдалося загасити рятувальникам. У самого постраждалого, за попередніми даними, виявили численні опіки й наразі ним опікуються медичні працівники.

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