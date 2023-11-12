У Харкові сталася сильна пожежа на АЗС: у мережі публікують кадри з місця
У Харкові вранці 12 листопада сталася пожежа на заправці. Так, у мережі публікують кадри, де видно наслідки, які спричинив вогонь по станції.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, також у мережі розповіли про постраждалого працівника заправки, передає 24 Канал.
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Наслідки пожежі на АЗС у Харкові
Очевидці розповіли, що заправка спалахнула на вулиці Полтавський Шлях у Харкові. Зокрема, там горіла колонка станції.Зверніть увагу! У ДСНС у коментарі 24 Каналу підтвердили, що загорілася заправка. Однак причини пожежі відмовилися коментувати.
У Харкові зайнялася заправка: дивіться відео
У мережі також наголосили, що внаслідок пожежі постраждала автівка, що перебувала поруч. Також постраждав і працівник заправки, його вже, за даними очевидців, ушпиталили у лікарню.Зауважте! У ДСНС також підтвердили, що був постраждалий внаслідок спалаху вогню. Проте стан травмованого теж не коментували.
Пожежа на заправці у Харкові: дивіться відео
Люди, що перебували поруч з заправкою також сказали, що перекрили міст, який рухається уздовж Полтавського Шляху. Крім того, вогонь бачили жителі кількох районів Харкова, які казали про величезний стовп чорного густого диму.
У Харкові після пожежі на АЗС у небо піднявся чорний густий дим / Фото з місцевих телеграм-каналів
У мережі також повідомили, що близько 9 години 15 хвилин пожежу вдалося загасити рятувальникам. У самого постраждалого, за попередніми даними, виявили численні опіки й наразі ним опікуються медичні працівники.
Пожежу на АЗС у Харкові загасили рятувальники: дивіться відео
Раніше у Харкові вже була пожежа на АЗС
- Російські загарбники 22 квітня обстріляли Харків ракетами С-300 із Бєлгородської області. Під час обстрілу у місті почалася пожежа на заправній станції.
- Зокрема, на місці вибухнули цистерни із газом. Внаслідок пожежі постраждалих на місці подій – не було.
- Спочатку очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що пожежа може бути пов'язана з обстрілом. Однак згодом рятувальники заперечили його слова, сказавши, що уламків ракет на території заправки не виявили.