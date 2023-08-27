У Румунії сталися моторошні вибухи на заправці: десятки постраждалих і щонайменше одна жертва

Ввечері 26 серпня стало відомо про вибух на станції LPG зі зрідженим газом. Сталося це в окрузі Креведія, що у повіті Дамбовіца. Відомо про щонайменше одну жертву і десятки поранених.

Журналісти повідомляють, що вибух стався на заправці на трасі DN1A. Після цього спалахнула потужна пожежа, а невдовзі пролунали ще три вибухи.

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Станцію зачинили, але вона працювала

За наявною інформацією, після перевірок заправну станцію закрили. Попри це, вона продовжила свою роботу. Вона мала шість 10000-літрових резервуарів, з яких два були заповнені.

Після вибуху влада активувала "червоний план". Тим часом лікарня Флореаска – "білий план". Він передбачає, що весь медичний персонал викликали до лікарні для посилення чергових ліній.

Відомо, що у лікарні померла одна людина після зупинки дихання. Її реанімували, але невдовзі в неї стався серцевий напад, пояснив голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Раед Арафат. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ створили кризовий штаб. До його складу увійшов прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

У мережу виклали відео, на яких можна побачити вибухи на заправці. Один із роликів демонструє, що вибух стався вже тоді, коли станція горіла. Власне, в цей момент постраждало найбільше людей. Зокрема, пожежників.

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Остаточної інформації щодо потерпілих немає. За одними даними, налічують 46 людей. Тим часом зростає кількість постраждалих вогнеборців.

Також відомо, що двоє постраждалих відправили до відділення інтенсивної терапії для важких опіків. Вони у дуже важкому стані. Мовиться про 62-річного румуна, в якого понад 70% тіла в опіках, а також 35-річного непальця, чиє тіло на 80% вкрите опіками.

Постраждали десятки вогнеборців

Станом на 21:00 26 серпня, п'ятеро пожежників зазнали травм під час другого вибуху. Їм спочатку надали медичну допомогу на місці, після чого відправили до лікарні, адже вогнеборці були надто близько до епіцентру.

Після другого вибуху зросла кількість постраждалих: дивіться відео

Пізніше дані актуалізував глава ДСНС Раед Арафат. За його словами, постраждали 26 пожежників під час другого вибуху. Міністр охорони здоров'я Александру Рафіла зазначив, що "деякі з них навіть перебувають у важкому стані". Водночас він не вдавався у подробиці, щоб "не завдати шкоди їм та їхнім сім'ям".

Після другого вибуху місцева влада ухвалила рішення про евакуацію 3 тисяч людей.