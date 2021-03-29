Вибух на заводі в Індонезії: відомо про щонайменше 20 постраждалих

В Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina 28 березня стався потужний вибух, який спровокував пожежу. В результаті інциденту постраждали щонайменше 20 людей.
Джерело:ANTARA
Про це агентство повідомляє з посиланням на слова виконувачки обов'язків секретаря управління з надзвичайних ситуацій району Індрамаю Кайя.
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Що відомо про постраждалих у пожежі
У 5 людей діагностували серйозні опіки, ще 15 – отримали легкі поранення. Найбільше постраждали мешканці будинків, розташованих поряд з місцем події. Усіх потерпілих госпіталізували у найближчу місцеву лікарню.
Водночас деякі інші ЗМІ пишуть про 22 та навіть 28 потерпілих.
Крім того, приблизно тисячу людей з населених пунктів, наближених до місця інциденту, евакуювали.
Нагадаємо, вибух, а тоді й пожежа на нафтопереробному заводі в Індонезії сталися 28 березня.
Пожежа в Індонезії: основне
- Потужний вибух зафіксували в індонезійській провінції Західна Ява. Вибухнув нафтопереробний завод Pertamina.
- Після цього на місці інциденту почалася масштабна пожежа.
- Причини вибуху та займання наразі не називають.
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