Вибух на збройному заводі Mesko: ексміністр оборони Польщі вважає це "карою від Росії"

Вранці на польському заводі Mesko, який займається виготовленням снарядів, стався вибух. Не виключено, що це могла бути російська диверсія.

Думку про причетність Кремля до інциденту на оборонному підприємстві висловив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. Політик зазначив, що мета Москви – покарати Варшаву за підтримку Києва.

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Помста за підтримку України

За словами Онишкевича, трагедія на заводі могла бути справою російських спецслужб. Окупанти навряд чи сподіваються залякати Польщу і змусити відмовитися її від підтримки України.

Ймовірно, у такий спосіб вони хотіли послабити оборонні можливості поляків та їхню здатність допомагати українцям. Крім того, вони хотіли показати, що можуть карати країни, які стоять на боці Києва.

Раніше прем'єр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що наразі немає жодних доказів для того, аби стверджувати, що за вибухом на Mesko стоять "зовнішні сили".

Нагадаємо, що вранці у понеділок, 10 червня, пролунав вибух на оборонному заводі Mesko. Завод розташований у місті Скаржисько-Каменна. Вибух стався у центрі ракетного палива. Зазначається, що внаслідок вибуху, загинув 59-річний працівник заводу, ще один отримав поранення.

Загалом на момент вибуху всередині приміщення було двоє людей, третя була надворі, тому й не постраждала. За словами президентки заводу Ельжбети Сренявської, на заводі суворо дотримувалися правил безпеки. Центр, де сталася пожежа, був сучасним.

Раніше подібна ситуація трапилася на заводі BAE Systems у Британії 17 квітня. Там, за інформацією ЗМІ, стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів. Спалах відбувся у віддаленій частині об’єкта, де артилерійські снаряди заповнюють вибуховою речовиною. На щастя, персонал заводу евакуювали, постраждалих тоді не було.

Слід зауважити, що завод виготовляв боєприпаси, які, зокрема, використовували бійці ЗСУ.