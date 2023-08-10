Вибух у Сергієвому Посаді: Світан припустив, що могло спричинити підрив
На заводі у російському місті Сергієв Посад, де виготовляли обладнання для силових структур, 9 серпня стався потужний вибух. Підрив міг спричинити дрон "Бобер".
Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, виконати таке завдання могла як українська розвідка, так і російські партизани.
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У Росії достатньо партизанів
Роман Світан пояснив, що безпілотник "Бобер" може нести до сотні кілограмів вибухівки. Якщо цей дрон потрапляє по складу або вибуховим речовинам, які детонують, то виникає вибух, як у півтонної авіабомби або більший. Все залежить від того, куди потрапити. Тому вибух міг бути і через детонацію зокрема.
Звичайно, якщо виконує завдання наша розвідка, вони також проносять певну закладку зі своєї ініціації, а далі йде підрив малого заряду для детонації основних зарядів, які були на цьому заводі. До прикладу, це і могло статись,
– припустив він.
Також це могли зробити російські партизани, яких вже достатньо на території країни-агресорки. Не можна відкидати версію, що це робота внутрішнього підпілля.Зверніть увагу! Україна не бере на себе відповідальність за вибухи, які відбуваються на території Росії. Винятком є ті випадки, які підтверджує Генштаб ЗСУ чи представники влади.
Світан про вибух у Сергієвому Посаді: дивіться відео
Вибух на заводі у Сергієвому Посаді: коротко
- У Московській області в місті Сергієв Посад 9 серпня приблизно об 11 годині пролунав потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі. На місці події утворився величезний стовп з диму, а в сусідніх будинках повилітали вікна.
- Російські пропагандисти заявили, що нібито вибухнув склад піротехніки компанії "Піро-Рос". Вона орендувала приміщення біля цього підприємства. Згодом стало відомо, що вибух стався саме на заводі, а не на складі з феєрверками.
- На місце одразу прибули рятувальні служби, щоб розбирати завали. Вибух пошкодив сусідні будівлі: спорткомплекс "Промінь", школи №19 та №21, Сергієво-Посадський коледж та приблизно 20 багатоквартирних будинків.
- За даними російських ЗМІ, загалом постраждали 52 людини. Попередньо, щонайменше 6 в реанімації – у них опіки та черепно-мозкова травма, ще 22 особи доставлено до відділення травматології. В інших – осколкові ушкодження середньої тяжкості.
- За даними ЗМІ, завод досі постачає оптику російським силовикам. Також підприємство з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник".