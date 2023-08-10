Вибух у Сергієвому Посаді: Світан припустив, що могло спричинити підрив

На заводі у російському місті Сергієв Посад, де виготовляли обладнання для силових структур, 9 серпня стався потужний вибух. Підрив міг спричинити дрон "Бобер".

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, виконати таке завдання могла як українська розвідка, так і російські партизани.

До теми Руйнівний вибух на російському заводі в Сергієв Посад: все, що відомо про інцидент

У Росії достатньо партизанів

Роман Світан пояснив, що безпілотник "Бобер" може нести до сотні кілограмів вибухівки. Якщо цей дрон потрапляє по складу або вибуховим речовинам, які детонують, то виникає вибух, як у півтонної авіабомби або більший. Все залежить від того, куди потрапити. Тому вибух міг бути і через детонацію зокрема.

Звичайно, якщо виконує завдання наша розвідка, вони також проносять певну закладку зі своєї ініціації, а далі йде підрив малого заряду для детонації основних зарядів, які були на цьому заводі. До прикладу, це і могло статись,

– припустив він.

Також це могли зробити російські партизани, яких вже достатньо на території країни-агресорки. Не можна відкидати версію, що це робота внутрішнього підпілля.

Україна не бере на себе відповідальність за вибухи, які відбуваються на території Росії. Винятком є ті випадки, які підтверджує Генштаб ЗСУ чи представники влади.

Світан про вибух у Сергієвому Посаді: дивіться відео

Вибух на заводі у Сергієвому Посаді: коротко