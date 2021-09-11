Вибух у житловому будинку в Росії: кількість загиблих зросла до трьох
11 вересня 2021 , 09:33Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
У Липецькій області Росії стався вибух у житловому будинку. Жертвами трагедії у місті Єлець стали троє людей, серед них – дитина.
Про це повідомили в адміністрації Єлецького району. Раніше було відомо про одного загиблого, згодом з-під завалів витягнули тіла дитини та дорослого.
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Під завалами ще можуть бути люди
За попередньою інформацією, під руїнами може перебувати ще один дорослий мешканець. Місцева влада підрахувала, що на момент вибуху в будинку було 25 людей.
Зверніть увагу! Про загиблих відомо лише, що це – жінка 1971 року народження та 11-річна дитина. Про останню жертву вибуху поки інформації немає.
Наразі у лікарнях Єльця перебувають четверо потерпілих, серед них – одна дитина, – мовиться у повідомленні влади.
Що відомо про вибух у місті Єлець:
- Вибух стався у ніч на суботу 11 вересня.
- За попередньою інформацією, вибух спричинив газ. Можлива службова халатність або витік.
- В результаті цього фактично зруйнувалась одна зі стін та перекриття.
- ЗМІ пишуть, що відновити будівлю не вдасться і її доведеться зносити.