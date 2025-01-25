В Ірпені в одній з квартир стався вибух: на місці працює поліція

У суботу, 25 січня, з'явилася інформація про вибух у ірпінському ЖК "Фортуна". Внаслідок цього в одній з кімнат житла вибило склопакет.

У мережі поширюють фото на відео наслідків вибуху. Повідомлення у поліцію надійшло близько 09:04.

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Що відомо про вибух у ЖК "Фортуна" в Ірпені

Зранку 25 січня ірпінські телеграм-каналі повідомили про вибух у місцевому житловому комплексі "Фортуна".

Як розповіли 24 Каналу у поліції Київської області, наразі всі обставини вибуху з'ясовуються. Детальну інформацію правоохоронці обіцяють надати згодом.

Внаслідок вибуху житлове приміщення зазнало пошкоджень. Причина вибуху встановлюється. Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби,

– уточнюють у пресслужбі.

В Ірпені стався вибух у квартирі / фото з соцмереж

Сам момент вибуху в ірпінському ЖК "Фортуна" чітко потрапив на камеру спостереження.

Вибух у ЖК Ірпеня: дивіться відео з камер

На відео з мережі видно, що вибуховою хвилею на одному з поверхів винесло склопакет. Він впав за кілька метрів від будинку.