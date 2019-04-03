Вибух прогримів під автомобілем в Одесі: фото з місця інциденту

Сильний вибух прогримів в Одесі 3 квітня під припаркованим автомобілем BMW між 6-ю і 7-ою станціями Великого Фонтану. Вибуховою хвилею авто відкинуло на трамвайну колію та пошкодило покриття дороги.

У поліції кажуть, що вибух стався під асфальтом під час перевірки нової газової труби. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Після вибуху в небо піднялася хмара піску і щебеню.

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Фото з місця вибуху в Одесі//Фото: Думская

Очевидно, вибух стався під землею, повідомляє "Думская". Водій BMW, яке відкинуло вибухом, був у цей момент у салоні свого авто. Чоловік каже, що відчував їдкий запах газу. Він відмовився від допомоги медиків.

Ушкоджень зазнав ще один припаркований автомобіль – Toyota. У нього вилетіло заднє скло.

Місцева жителька розповіла, що 2-3 тижні тому на місці вибуху прокладали безтраншейним методом газопровід до однієї з новобудов. Журналісти видання припустили, що роботи провели неякісно, ​​стався витік газу, який накопичився у пустотах під дорогою, тому й пролунав вибух.

Газівники кажуть, що вибух стався при пневматичному випробуванні труби. Газу в ній не було.

На місці події працюють слідчі, оперативники та міські служби. Рух трамваїв паралізовано. Поліція вирішує, чи відкривати справу за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.



Вибуховою хвилею в Одесі перекинуло авто//Фото: Думская



Після вибуху в дорожному покритті утворилася діра//Фото: Думская

Дивіться відео з місця вибуху в Одесі: