"Бавовна" не лише в Саках, а й неподалік Чонгара, – ексречник Генштабу про вибухи в Криму

На аеродромі "Саки", що в окупованому Криму, 9 серпня пролунали потужні вибухи. Крім того, вибухи були й на території бази зберігання боєприпасів неподалік Чонгара.

Це чіткий сигнал про те, що українське військо розвивається, отримує озброєння і боєприпаси, здатні діяти на відстані понад 80 кілометрів. Про це повідомив військовий експерт та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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"Бавовна" неподалік від Чонгару

Окрім вибухів на території Сакського воєнного аеродрому сьогодні сталися вибухи й на території бази зберігання боєприпасів неподалік від Чонгара, де найближча відстань до бойових позицій українських військ складає щонайменше 150 кілометрів,

– повідомив військовий експерт.

Він зауважив, що наразі невідомо, які сили та засоби використовують Збройні Сили України. Однак бойова робота проводиться і це дає результат.

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Що відомо про вибухи у Криму: коротко

На території воєнного аеродрому росіян "Саки", що у Криму, 9 серпня пролунали вибухи. Саме з цієї авіабази злітали винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. Повідомлення про вибухи почали з'являтись після 15:20.

У міноборони росії заявили, що на території аеродрому відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Там запевнили, що все добре, ніхто не постраждав, а техніка не була пошкоджена.

Однак з остаточною версією вибухів окупанти визначитись не можуть. Тепер російські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в міноборони, заявляють, що причиною детонації стало "порушення пожежної безпеки".

Окупанти почали відгороджувати місце вибуху на 5 кілометрів. Колишній працівник СБУ Іван Ступак пояснив, це роблять для того, щоб місцеві не могли підходити та знімати наслідки ураження, тобто щоб ці фото та відео не потрапили до України. На його думку, вони не хочуть, щоб Збройні Сили проаналізували ці вибухи.

У Міністерстві оборони України прокоментували вибухи на аеродромі в Криму. Ганна Маляр нагадала росіянам, що курити у невстановлених місцях не можна, а правил пожежної безпеки потрібно дотримуватися. Водночас причетність Збройних Сил до вибуху Маляр наразі не підтвердила.

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