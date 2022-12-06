"Невидимий безпілотник" або "ППО взяли вихідних": у росіян палає через "бавовну" на аеродромах

Уже другий день поспіль на російських аеродромах у різних областях неспокійно. Через це громадяни ворожої держави вибухнули обуренням в соцмережах, зокрема, почали вигадувати нісенітниці про "невидимі безпілотники" та звинувачувати Кремль у тому, що відбувається.

У понеділок, 5 грудня, стало відомо, що на аеродром в "Енгельс" у Саратові завітала "бавовна" та пошкодила декілька бомбардувальників. Згодом схожі інциденти стались на авіабазі "Дягілєво" та у Курську. У цьому матеріалі 24 Каналу у вас буде змога насолодитись реакцією окупантів у соціальних мережах на те, що відбулось.

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Замість знищення України – "бавовна" на російських авіабазах

Розпочати варто з того, що чимало громадян ворожої держави почали писати про те, що їхня влада ні на що нездатна та не може виконати обіцянки, які декларувала на початку "спєциальной воєнної опєрациї". Зокрема, один з користувачів мережі пише, що:

"друга армія світу" чомусь забула про "потужні наступальні операції";

Кремль уже не згадує про удари по місцях прийняття рішень у Києві;

а з інфопростору зникли такі поняття як "денацифікація" та "демілітаризація".

Натомість Путін та його правління терпить вибухи на авіабазах у різних регіонах Росії, думає лише про зернову угоду та інші фінансово вигідні для себе рішення.



Населення Росії нарікає на владу / Скриншот з твітера



Користувач мережі звинувачує російську владу / Скриншот з твітера

"Невидимий безпілотник"

Варто також згадати про тих російських "паспортоносців", які вирішили утриматись від критичних коментарів у сторону Кремля та почали будувати конспірологічні теорії щодо того, що ж сталося на аеродромах. За однією з "версій", ми, українці, придумали "чарівний безпілотник", який не бачать їхні системи протиповітряної оборони. Однак якщо бути точними, ми його не придумали, бо це насправді старий радянський БПЛА. Словом, зрозуміти, що мали на увазі росіяни вкрай важко.



Україна "використовує" дрони, які не бачать російські ППО / Скриншот зі соцмереж

Російські ППО "взяли вихідний"

Українська влада не підтверджувала причетність до вибухів на жодному з російських аеродромів. Усі звинувачення, які летять у сторону Києва від окупантів, є надуманими. Міністр оборони Резніков переконаний , що причиною "бавовни" є недотримання правил безпеки та куріння росіянами у заборонених місцях.

Загалом коментарів було багато, та усі вони були різного штибу, однак загальна тенденція така – росіяни щиро не розуміють, куди ділась ілюзорна "велич" їхньої держави, та прозрівають від того, що насправді відбувається. Декілька цитат з коментарів:

"А де наша ППО – вихідний взяла?";

"У ж*пі наша ППО";

"Треба визнавати помилки, об*срались";

"Війна з НАТО поки що скасовується, треба дірки в паркані на аеродромі відремонтувати";

"ми довго будемо це терпіти?"

"Я починаю турбуватися за безпеку Росії, щось часто почало прилітати".

Росіяни у розпачі через "вибухи" на аеродромах: дивіться скриншоти зі соцмереж

Нагадаємо, також мережею поширюються кадри того, як над російським небом підіймаються стовпи диму після "бавовни" на авіабазі під Курськом. Це досить дивовижне видовище, оскільки на фоні видно схід ранкового сонця.