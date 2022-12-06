Після "бавовни" напередодні Росія втратила 2 літаки: у Повітряних силах оцінили масштаби втрат

На двох російських аеродромах 5 грудня пролунали вибухи. Окупанти втратили 2 літаки Ту-95.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що кожен борт, який втрачає Росія, це на користь Україні.

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"Навіть якщо є збиття і льотчики катапультують – це теж відчутно. Пілотів треба довго готувати. Якщо є вихід з ладу чи льотного складу, то це дуже гарні новини для нас. Можна навіть порадіти. Проте такої техніки як Ту-95 та Ту-22, Ту-160 у Росії достатньо. Їх використовують в обмеженій кількості", – розповів Ігнат.

Що відомо про "бавовну" на аеродромах 5 грудня

У Саратовській області, на аеродромі "Енгельс" прогриміли вибухи. Окупанти заявили, що загинули троє людей. Ще шестеро отримали поранення. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на російській владі.

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"Енгельс" є одним із найважливіших аеродромів, де базується бойова авіація. Там розташовані 2 два полки стратегічних бомбардувальників. Супутникові знімки від компаній Maxar Technologies і Planet Labs за 28 листопада доводять, що аеродром "Енгельс" є у бойовій готовності.

Крім цього, вибухи були й на аеродромі "Дягілєво" під Рязанню. Там пошкодили бомбардувальник Ту-22.