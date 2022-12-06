Путін провів засідання Радбезу Росії: обговорили "внутрішню безпеку"

На тлі вибухів на російських аеродромах Путін провів термінове засідання радбезу. Говорили про "внутрішню безпеку".

Засідання Радбезу Росії проходило на тлі новин про атаки буцімто українських безпілотників на аеродроми держави-агресорки. Про це повідомили росЗМІ.

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Цікаво, що нараду провели за закритими дверима та через відеозв'язок. До речі, за даними росЗМІ, на засіданні Радбезу говорили не лише про регіони, що межують з Україною, а й віддалені від кордону. Зокрема, Рязанську та Саратовську області. Схоже, що російський диктатор панікує не на жарт.

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Коротко, що відомо про останні вибухи в Росії

5 грудня росЗМІ написали про вибух на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. До речі, звідти окупанти запускають по Україні свої ракети. Що ж насправді сталося, достеменно невідомо. Однак, в Росії вже традиційно звинуватили у всьому нашу державу. Ворожі ЗМІ заявили, нібито прилетів якийсь безпілотник і пошкодив два стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Крім того, повідомили про вибухи бензовоза на іншому російському аеродромі уже під Рязанню. Зауважимо, що на території "Дягілєво" теж базувалися бомбардувальники окупантів.

Вночі 6 грудня "бавовна" навідалася на ще один ворожий аеродром. Цього разу вже у Курську. Відомо, що там загорівся нафтонакопичувач.

На "наліт дронів" поскаржилися і в Брянській області. Там буцімто безпілотники атакували комбінат "Слава".