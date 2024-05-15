Вибухи та пожежа на аеродромі Бельбек: яскраві кадри кримської "бавовни"

У ніч проти 15 травня у Криму лунали вибухи. Під обстріл потрапила, зокрема, авіабаза Бельбек, що під Севастополем.

На опублікованих кадрах видно, що не вся російська ППО пережила атаку по Бельбеку. І, можливо, не лише ППО.

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Росіяни заявили, що нібито "збили" десяток ракет ATACMS

Росіяни прозвітували про нібито "успішне збиття" всіх 10 ракет ATACMS, які летіли над Кримом уночі. Втім, на кадрах чітко видно наслідки влучання.

"Джерела повідомляють, що далеко не усі системи ППО росіян пережили цю ніч у Криму", – написав активіст Сергій Стерненко.

Вибухи на аеродромі Бельбек: дивіться відео

На кадрах видно, як на летовищі спалахнула потужна пожежа. Росіяни стверджують, що після влучань з'явилася велика заграва та лунали вибухи, схожі на детонацію.

Яка техніка могла була на аеродромі під час атаки