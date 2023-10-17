Потужна детонація, гелікоптери у вогні: кадри вибухів на аеродромі Бердянська

ЗСУ завдали успішних ударів по аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську, який росіяни використовували для розміщення своїх гелікоптерів. Наразі у мережі з'явилось відео, яке яскраво – у прямому сенсі слова, описує нічні вибухи.

На відео видно декілька вогнищ вогню, ймовірно, від атаки. Також чутно детонацію снарядів.

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Судячи з відео, склади російських БК додатково відпрацювали по гелікоптерам.

Вибухи на аеродромі Брянська: відео

Операція DRAGONFLY

Успішність удару по аеродрому підтвердили в Силах спеціальних операцій ЗСУ. Там відзвітували про успішну операцію DRAGONFLY.

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів,

– повідомили в ССО.

Загалом у Бердянську та Луганську знищено:

9 гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Одна з найпотужніших атак за весь час

У мережі росіяни пишуть, що атака українських військ на аеродроми Бердянська стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни. Також окупанти стверджують, що ЗСУ буцімто застосували далекобійні ракети ATACMS.

Росіяни також висловили побоювання, що ці інциденти повторюватимуться. Власне, про це українська розвідка їх попереджала неодноразово.