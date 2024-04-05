У росіян проблема, – політтехнолог про зменшення кількості ворожих літаків

Значну кількість російських літаків знищили 5 квітня на аеродромі в Морозовську. Водночас Росія не здатна самотужки забезпечувати себе стратегічною авіацією.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що такі дії українських військових створюють велику проблему для росіян. У ворога значно меншає кількість літаків, які є носіями крилатих ракет.

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Зменшення кількості літаків

За словами політтехнолога, росіяни зараз все менше підіймають свої літаки. Вони комбінують удари балістикою, яка часом прилітає стільки разів, скільки прилітали крилаті ракети. Щодо крилатих ракет, їх зараз є набагато менше, як і їх носіїв. Це не тільки через наші атаки, а через те, що вони "виходять зі строю". Кожен виліт їхніх радянських літаків потребує потім техобслуговування та запчастин.

Літаки стратегічної авіації Росія виробляти не може. Ось в чому є проблема для росіян,

– зазначив Тизенгаузен.

"Бавовна" на аеродромі "Морозовськ"

На аеродромі було знищено щонайменше 6 та суттєво пошкоджено 8 військових літаків противника. На аеродромі базувалися бомбардувальники Су-34, Су-24, Су-24М. Окрім техніки, близько 20 окупантів були ліквідовані або зазнали поранень. Атаку провели СБУ та Сили оборони.

"Тут важливо якраз щодо цих 20 людей. Якщо це був гуртожиток пілотів, то це справжній "джекпот", адже пілотів до служби готують дуже довго", – додав політтехнолог.

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