Вибухи на аеродромі під Псковом: росЗМІ повідомляють про ще одну бомбу
1 листопада 2022 , 13:34Читать новость на русском
На території військового аеродрому "Веретьє" у Псковській області, де нещодавно вибухнули два вертольоти Ка-52, знайшли ще одну бомбу.
За інформацією російських ЗМІ, на одному з повітряних суден аеродрому у Псковській області виявили саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє 24 канал.
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Де знайшли вибухівку
За попередньою інформацією, вибуховий пристрій прикріпили до фюзеляжу вертольота Мі-28. Знахідку виявили 31 жовтня під час огляду місця події. Попередня потужність вибухівки становить 400 грамів у тротиловому еквіваленті.Зауважте! Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також – малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.
Вибух вертольотів на аеродромі "Веретьє": що відомо
- В ніч на 31 жовтня на аеродромі у Псковській області, розташованому за 600 кілометрів від України, стався вибух. Внаслідок якого два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" знищені, а ще два – суттєво пошкоджені.
- Гелікоптери були непридатні для експлуатації – вони перебували на ремонті. Згідно з повідомленням, від вибуху шматки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо.
- Крім того, під час повітряної тривоги 31 жовтня українські військові збили два російські вертольоти Ка-52.
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