Вибухи на аеродромі під Псковом: росЗМІ повідомляють про ще одну бомбу

1 листопада 2022 , 13:34
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На території військового аеродрому "Веретьє" у Псковській області, де нещодавно вибухнули два вертольоти Ка-52, знайшли ще одну бомбу.

За інформацією російських ЗМІ, на одному з повітряних суден аеродрому у Псковській області виявили саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє 24 канал.

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Де знайшли вибухівку

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій прикріпили до фюзеляжу вертольота Мі-28. Знахідку виявили 31 жовтня під час огляду місця події. Попередня потужність вибухівки становить 400 грамів у тротиловому еквіваленті.

Зауважте! Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також – малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Вибух вертольотів на аеродромі "Веретьє": що відомо

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Автор: Анна Романюк