"Бавовна" під Псковом: показали фото з космосу, на яких рештки двох Ка-52

Вибухи на аеродромі у Псковській області пошкодили кілька бойових вертольотів Ка-52. З'явились супутникові знімки військової частини, де видно рештки російської авіації.

Так, оприлюднили фото аеродрому військової частини 44440 в Псковській області. Там базується 15 бригада армійської авіації.

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Показали знищену авіацію

На фото видно гелікоптери – два Ка-52 повністю знищені. Помітно, що третій гвинтокрил поруч серйозно пошкоджений, а четвертий таки залишився цілим.



Супутникові знімки аеродрому у Псковській області / Фото Geo Confirmed

Супутникові знімки аеродрому у Псковській області

Також з'явилося відео, на якому нібито диверсант встановлює вибухівку у російський гелікоптер Ка-52.

Що відомо про вибухи у Псковській області

Вночі 31 жовтня у Псковській області було неспокійно. На військово-повітряній базі "Веретьє" відбувся потужний вибух.

У ГУР Міноборони розповіли, що в результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 "алігатор" та один МІ-28Н повністю знищено. Ще два були суттєво пошкоджені.

Від вибуху уламки вертольотів розкидало в радіусі 200 метрів.

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